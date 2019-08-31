ЭКОНОМИКА РБ

ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 4 СЕНТЯБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ

13:11 02.09.2019 Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Дмитрий Мозалевич проведет 4 сентября прямую телефонную линию. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-03.