Субъект предпринимательства не должен нести ответственности за действия третьих лиц. Это прозвучало на круглом столе «Отдельные вопросы применения законодательства при проверке законности действий контролирующих органов», который прошел в Верховном суде.

Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, поводом для мероприятия послужили отмена указа №488 от 23 октября 2012 года «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» и интерес бизнес-сообщества к практике применения новых правил корректировки налоговых обязательств контролирующими органами и судами, связанной со вступлением в силу указа №151 от 18 апреля 2019 г. и постановления Комитета государственного контроля №3 от 9 июля 2019 г. Инициатором обсуждения выступил ОО «Белорусский республиканский союз юристов», в задачи которого входит в том числе рассмотрение наиболее актуальных проблем развития национального законодательства и формирования правоприменительной практики.

«Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость создания благоприятного правового режима для развития бизнеса. Следует отметить, что в данном направлении уже сделано немало, и отмена указа №488 – это еще один шаг, новый этап работы для контролирующих органов», – сказал заместитель главы Администрации президента, председатель ОО «Белорусский республиканский союз юристов» Валерий Мицкевич.

По его мнению, современные методы противодействия теневой предпринимательской деятельности уже не требуют применения столь жестких пресекательных мер, какие предполагал указ №488.

Отмена указа №488 как одного из этапов реализации задачи придания налоговому законодательству характера, стимулирующего добросовестное исполнение налоговых обязательств и деловую инициативу, была абсолютно закономерной, считает заместитель председателя, председатель судебной коллегии по экономическим делам Верховного суда Юрий Кобец.

«Развитие предпринимательской инициативы, стимулирование деловой активности является сегодня стратегической задачей, определяющей нашу действительность и будущее страны. Вектор либерализации белорусской экономики …. в настоящее время диктует логику принимаемых нами решений. Уже реализованы меры законодательного характера, направленные на декриминализацию целого ряда экономических преступлений, внесены существенные изменения в Кодекс об административных правонарушениях, призванные обеспечить соразмерность ответственности характеру правонарушения и степени причинения вреда. Правоприменительная практика трансформируется исходя из презумпции добросовестности субъектов хозяйствования», – сказал он.

В ходе совместной работы Верховного суда с заинтересованными государственными органами выработаны единые подходы всех правоприменителей в понимании добросовестности плательщика в налоговых правоотношениях.

Согласно им, субъекты предпринимательской деятельности вправе использовать различные режимы налогообложения. Формальные нарушения порядка составления первичных учетных документов не являются основанием для корректировки налоговой базы налогоплательщика, если отсутствуют доказательства того, что он стремился к необоснованному получению налоговой выгоды. Субъект предпринимательства не должен нести ответственности за действия третьих лиц. В отношении добросовестных налогоплательщиков не применяется корректировка налоговой базы из-за взаимоотношений с контрагентом, чья деятельность не была добросовестной, если не доказано, что контрагенты действовали сообща в целях необоснованной минимизации своих налоговых обязательств. Контролирующие (надзорные) органы должны обеспечить прозрачность подходов при применении п. 4 ст. 33 Налогового кодекса, регулярно информируя субъекты предпринимательской деятельности о допустимых условиях налоговой оптимизации.

«Согласиться с предложениями о декриминализации лжепредпринимательства и предпринимательской деятельности без государственной регистрации нам позволило улучшение криминальной обстановки, связанной с уклонением от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельностью», – сообщил заместитель председателя Комитета государственного контроля – директор Департамента финансовых расследований Игорь Маршалов.

Он постарался развеять опасения бизнеса: по словам главы ДФР, подходы контролирующих и правоохранительных органов к оценке тех или иных хозяйственных операций стали более взвешенными и объективными, более лояльными и гуманными для бизнеса.

«Очевидно, что для добросовестных плательщиков, которых у нас в стране преобладающее большинство, произошедшие изменения влекут дополнительную правовую защиту. Что же касается лиц, желающих обогатится за счет государства, хочу напомнить, что обязанность своевременно и полно уплачивать налоги существует в любом цивилизованном государстве, а система контроля за их уплатой и предупреждения совершения налоговых нарушений является неотъемлемой его частью», – добавил он.

«Важно, чтобы мы шли по пути правильного, логического применения законодательства. Бизнесу нужно понять, если есть спорные вопросы, нужно их выносить в судебные инстанции, рассматривать, нарабатывать практику, которая будет ложиться в основу дальнейшего правоприменения», – сказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.