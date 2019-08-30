ОАО «МАЗ» представит шесть новинок своей техники на выставке COMTRANS-2019, которая пройдет 3-7 сентября в Москве (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, впервые на территории России будет показана модель автобуса третьего поколения МАЗ 303, относящаяся к пассажирской технике большого класса и предназначенная для перевозки пассажиров по городу.

Посетители выставки смогут также увидеть автобус среднего класса МАЗ 257030, предназначенный для перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам, и грузовую автотехнику: седельный тягач МАЗ-5440М7, седельный тягач МАЗ-54А02К с двигателем, работающим на природном газе, среднетоннажный грузовой автомобиль МАЗ-4381С0, магистральный автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-5440Е8 и изотермического полуприцепа МАЗ-930011.

Городской автобус третьего поколения МАЗ 303 экологического класса Евро-6 создан как базовая модель для целого семейства пассажирской автотехники третьего поколения, которая будет иметь различные исполнения, в том числе и по длине – от 9 до 18,5 метров.

Третье поколение автобусов МАЗ, оснащенных инновационными агрегатами и электронными системами, отличается улучшенной эргономикой салона, которая позволяет увеличить количество пассажиров. Общая пассажировместимость – 95-110 человек, количество мест для сидений – 26.

Автобус оснащен немецкими комплектующими: двигателем Daimler OM 936 LA, мощностью 220 кВт, а также гидромеханической, 6-ступенчатой коробкой передач ZF Ecolife 1200 B.

Автобус среднего класса МАЗ 257030, предназначенный для перевозки пассажиров по городским и пригородным маршрутам, является результатом продолженных Минским автомобильным заводом работ по созданию обновленных моделей пассажирской автотехники на базе «школьного» автобуса МАЗ 257S30.

Как и в базовой модели, в конструкции новой модификации автобуса МАЗ 257030 заимствуется шасси среднетонажного автомобиля. Высокий клиренс и рессорная подвеска позволяют эксплуатировать транспортное средство по различным дорогам. Автобус МАЗ 257030 оснащен четырехцилиндровым рядным дизельным двигателем Cummins (Евро-5) мощностью 123 л.с. и механической коробкой передач Fastgear. В автобусе расположено 31 место для сидений, к тому же салон оборудован багажными полками.

Новая модель седельного тягача МАЗ-5440М7 (Евро-6) с колесной формулой 4х2 отличается не только современным дизайном, но и применением передовых конструкторских и технологических решений. В новом тягаче существенно улучшена эргономика рабочего места и отдыха водителя. Большое значение уделено повышению уровня активной и пассивной безопасности и эффективности перевозок.

На автомобиле установлена просторная двухместная кабина с высокой крышей и двумя спальными местами. Система кондиционирования и отопления с автоматическим поддержанием заданной водителем температуры обеспечивает необходимый водителю микроклимат в кабине. В моторном отсеке автомобиля МАЗ-5440М7 установлен двигатель современного поколения – рядная «шестерка» Mercedes-Benz OM470 LA Евро-6 мощностью 428 л.с. и крутящим моментом 2100 Нм. Среди других компонентов – роботизированная 12-ступен-чатая коробка передач Mercedes-Benz G211-12 New AMT и гипоидный ведущий мост Mercedes-Benz.

Наличие таких систем как ABS, ASR и ЕВS с дисковым тормозами повышает эффективность торможения на скользком покрытии.

Седельный тягач МАЗ-54A02K-520-030 с колесной формулой 4х2 предназначен для перевозки различных грузов, в том числе опасных, в составе автопоезда по автомобильным дорогам с усовершенствованным покрытием. Автомобиль оснащен двигателем WeichaiPower WP12NG 400E50 экологического класса Евро-5, работающим на природном газе, и 16-ступенчатой коробкой передач ZF16S2520TO. Мощность двигателя – 400 л.с. Тягач использует в качестве заправки сжиженный природный газ, и комплектуется газобаллонным оборудованием фирмы «CHART» (США) или фирмы «CIMS» (КНР), суммарным объемом свыше 700 л., позволяющим обеспечить запаса хода не менее 500 км.

На транспортном средстве установлена большая двухместная подрессоренная кабина с обновленным интерьером и сиденьями повышенной комфортности. Задняя пневматическая 4-баллонная подвеска позволяет обеспечить транспортную высоту расположения седельно-сцепного устройства (ССУ) 1250 мм, по заказу потребителей возможна комплектация с высотой по ССУ 1150 мм. Автомобиль также оснащен системами ABS, ASR и EBS, повышающими безопасность его эксплуатации.

Представленная модель автомобиля МАЗ-54A02K-520-030 соответствует требованиям правил ЕЭК ООН №110 в отношении установки элементов специального оборудования для использования в их двигателях природного газа, а также требованиям правил ЕЭК ООН 105 и требованиям Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ).

Среднетоннажный автомобиль МАЗ-4381C0-2522-025 получил новую безбортовую платформу с пологом и внутренней высотой 3000 мм и длиной 7750 мм. Эта максимальная высота платформы, которой раньше не было на белорусских грузовиках (для сравнения 2900 мм у МАЗ-6310). Погрузочная высота для этой машины составила 940 мм, что меньше чем у автомобилей МАЗ-4371 с 17,5” шинами. Объем платформы 57,7 м3 и позволяет вместить 19 европоддонов (1200х800). Технически допустимая грузоподъемность – 5,3 т. По заказу возможна установка платформы шторного типа с задними дверями. База автомобиля увеличилась с 4200 мм до 5200мм. Инновации коснулись задней и передней подвесок. Сзади установлена двухбалонная пневмоподвеска со стабилизатором поперечной устойчивости. Пневмобаллоны установлены и в передней подвески (совместно с рессорами). При использовании данного автомобиля в качестве шасси монтажная длина по раме составляет 7250мм. Габаритная высота автомобиля 4000 мм.

Автомобиль оснащен двигателем ЯМЗ экологического класса Евро-5 мощностью 170 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач Shaanxi Fast Gear (возможна установка коробок передач других производителей). Запас хода увеличен до 1000 км за счет установки 2 топливных баков объемом 130 л.

каждый (контрольный расход топлива составляет 23,9 л/100 км при скорости 80 км/ч). Возможна установка двигателя Weichai WP4.1 мощностью 190 л.с. 5-го экологического класса.

В автомобиле предусмотрены такие опции как кондиционер, центральный замок, зеркала с электроприводом, электростеклоподъемники, цифровой тахограф, устройство вызова экстренных оперативных служб, круиз-контроль и др. Система курсовой устойчивости входит в базовое оснащение.

МАЗ-4381С0 не подпадает под систему оплат российской системы взимания платы с грузовиков «Платон», поскольку его технически допустимая максимальная масса 12 тонн (может быть увеличена до 12,5 т).

Автопоезд в составе седельного тягача МАЗ-5440Е8 и изотермического полуприцепа производства МАЗ-Купава МАЗ-930011 предназначен для международных и междугородних перевозок различных тарных грузов. Тягач оснащен двигателем Mercedes-Benz OM457LA.V/4 экологического класса Евро-5 мощностью 428 л.с. и 12-ступенчатой автоматической роботизированной коробкой передач Mercedes-Benz. Для увеличения запаса хода на МАЗ-5440Е8 установлено два топливных бака по 500 л каждый (суммарным объемом 1000 л.). Тягач также оборудован системами ABS, ASR и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Гипоидный задний мост – производства Daimler.

Автомобиль получил большую модернизированную кабину с двумя спальными местами с современным интерьером.

На автомобиле установлен независимый подогреватель двигателя и независимый воздушный отопитель кабины. В кабине предусмотрен кондиционер, электрические стеклоподъемники, электроуправляемые зеркала заднего вида, центральный замок, система «Круиз-контроль».