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ЭКОНОМИКА РБ
ДЕСЯТЬЮ КРУПНЕЙШИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ ПЕРЕЧИСЛЕНО В БЮДЖЕТ 233,7 МЛН РУБЛЕЙ
11:38 02.09.2019
Десятью крупнейшими организациями Брестской области за январь-июль 2019 года перечислено в бюджет 233,7 млн. рублей, или 23% от доходов региона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, наиболее весомый вклад в копилку бюджета внесли РУП «Брестэнерго» и ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». Их платежи составили 10,8% от бюджета области.
В «десятку» вошли СП «Санта-Бремор» ООО, ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», РУПП «Гранит», Брестский филиал РУП «Белтелеком», КУПП «Маньковичи», РДУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», Филиал ООО «Евроторг» в г. Бресте, СП «Санта Импэкс Брест» ООО.
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