Десятью крупнейшими организациями Брестской области за январь-июль 2019 года перечислено в бюджет 233,7 млн. рублей, или 23% от доходов региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Брестской области, наиболее весомый вклад в копилку бюджета внесли РУП «Брестэнерго» и ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко». Их платежи составили 10,8% от бюджета области.

В «десятку» вошли СП «Санта-Бремор» ООО, ОАО «558 Авиационный ремонтный завод», РУПП «Гранит», Брестский филиал РУП «Белтелеком», КУПП «Маньковичи», РДУП «Белоруснефть-Брестоблнефтепродукт», Филиал ООО «Евроторг» в г. Бресте, СП «Санта Импэкс Брест» ООО.