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ЭКОНОМИКА РБ
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАГРОПРОМБАНКА УТВЕРДИЛ КРИТЕРИИ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
11:19 02.09.2019
Наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» утвердил критерии внутренней оценки эффективности корпоративного управления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 28 августа заседании рассмотрены также ход реализации Стратегии развития ОАО «Белагропромбанк» на 2018-2020 годы, итоги работы во II квартале 2019 года и оценен уровень рисков деятельности ОАО «Белагропромбанк» по итогам за I полугодие 2019 года.
В ходе заседания заслушаны отчеты должностного лица, ответственного за внутренний контроль, об эффективности системы внутреннего контроля в ОАО «Белагропромбанк» за I полугодие 2019 года, отчет о работе Управления внутреннего аудита ОАО «Белагропромбанк» за I полугодие 2019 года, а также рассмотрен отчет правления ОАО «Белагропромбанк» о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи во втором квартале 2019 года.
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