Наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» утвердил критерии внутренней оценки эффективности корпоративного управления.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на состоявшемся 28 августа заседании рассмотрены также ход реализации Стратегии развития ОАО «Белагропромбанк» на 2018-2020 годы, итоги работы во II квартале 2019 года и оценен уровень рисков деятельности ОАО «Белагропромбанк» по итогам за I полугодие 2019 года.

В ходе заседания заслушаны отчеты должностного лица, ответственного за внутренний контроль, об эффективности системы внутреннего контроля в ОАО «Белагропромбанк» за I полугодие 2019 года, отчет о работе Управления внутреннего аудита ОАО «Белагропромбанк» за I полугодие 2019 года, а также рассмотрен отчет правления ОАО «Белагропромбанк» о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи во втором квартале 2019 года.