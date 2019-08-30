ОАО «Элема» открыло новый магазин в Гомеле (пр-т. Победы, 12б).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в сети магазинов Elema представлен широкий ассортимент одежды для женщин и мужчин. Каждый сезон обновляются коллекции, при этом стоимость моделей прошлых сезонов порадует каждого покупателя приятными скидками.

Ассортимент использованных видов тканей весьма разнообразен: виргинская шерсть, кашемир, альпака.

В коллекциях Elema преимущество полностью отдано универсальности, удобству и практичности. Выразительные силуэты и яркие цвета гармонично добавляют элегантность и превосходный стиль моделям.

В продаже есть не только популярные размеры, но и одежда sizeplus.