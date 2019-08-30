|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.09.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН ELEMA
11:07 02.09.2019
ОАО «Элема» открыло новый магазин в Гомеле (пр-т. Победы, 12б).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», в сети магазинов Elema представлен широкий ассортимент одежды для женщин и мужчин. Каждый сезон обновляются коллекции, при этом стоимость моделей прошлых сезонов порадует каждого покупателя приятными скидками.
Ассортимент использованных видов тканей весьма разнообразен: виргинская шерсть, кашемир, альпака.
В коллекциях Elema преимущество полностью отдано универсальности, удобству и практичности. Выразительные силуэты и яркие цвета гармонично добавляют элегантность и превосходный стиль моделям.
В продаже есть не только популярные размеры, но и одежда sizeplus.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
Курсы в банках
на 02.09.2019
Конвертация в банках
на 02.09.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте