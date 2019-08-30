Предприятия "Белгоспищепрома" поставляют сахар в 18 стран. Такая информация прозвучала на совещании, которое прошло 30 августа на Городейском сахарном комбинате с участием премьер-министра Беларуси Сергеем Румасом.

Как отметил в ходе совещания председатель концерна "Белгоспищепром" Александр Забелло, белорусские сахарные заводы занимают лидирующие позиции на постсоветском пространстве по технологиям, оборудованию, выходу готовой продукции из единицы сырья. Но сегодня не только техника определяет конкурентоспособность предприятия и производимой продукции.

"Если к моменту формирования ЕАЭС на общем рынке был дефицит сахара порядка 1 млн т, то сегодня профицит примерно от 700 тыс. т до 1 млн т. Это достаточно большой объем. В результате этого есть переходящие запасы сахара, и иногда участники рынка, чтобы высвободить денежные средства, выбрасывают его на рынок гораздо ниже себестоимости. Кроме того, в СНГ есть страны с профицитом сахара, есть страны Азиатского региона, которые довлеют над рынком. Сегодняшнее совещание было направлено на то, чтобы предупредить возможные негативные последствия от ситуации, которая складывается на мировом рынке сахара, - рассказал Александр Забелло, которого цитирует Аппарат Совмина.

"Мы решали проблему стоковых потоков сахара, которые поступают на наш рынок. Ни в коей мере не собираемся ставить какие-то заградительные меры. Продумали, каким образом экономическими подходами сегодня выровнять ситуацию, не загнать в убытки производство сахара на всех этапах - начиная с поля, заканчивая реализацией в розничной торговле, чтобы сегодня зарабатывали и сельхозпредприятия, и производители, и торговля. Определены некоторые механизмы, которые, надеюсь, позволят уже в ближайшее время стабилизировать ситуацию" – сказал председатель концерна. Он подчеркнул, что при этом ситуацию в отрасли сегодня нельзя назвать критичной. "Сахарные заводы работают рентабельно, торговля имеет маржинальность по реализации сахара, которой не имела никогда. Но в перспективе могут произойти события, способные в корне поменять ситуацию, и их нужно предупредить, приняв меры заранее", - отметил Александр Забелло.

По его словам, виды на урожай сахарной свеклы в Беларуси в этом году хорошие.

"Мы уже приступили к производству сахара из нового урожая сахарной свеклы. Сегодня показатели качества лучше, чем были в прошлом году, и содержание сахара в свекле выше. Думаю, что уровень 2018 года по производству сахара мы превысим и получим порядка 630-640 тыс. т сахара из свеклы", - добавил председатель концерна.