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ЭКОНОМИКА РБ
РЕСУРСЫ БЕЛОРУССКИХ СЕМЕЙ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 1318 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ
10:45 02.09.2019
По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в Беларуси в первом полугодии 2019 г. располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили 1318,4 руб. в месяц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном статистическом комитете, располагаемые ресурсы в городах и поселках городского типа составили 1419,2 руб. в месяц, в сельских населенных пунктах – 1055,3 руб. в месяц.
Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1251,5 рубля в месяц, из которых 934,6 рубля (74,7%) приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,5%, на покупку непродовольственных товаров – 31,3%, на оплату услуг – 26,3%.
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