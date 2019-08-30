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ЭКОНОМИКА РБ


ЛУКАШЕНКО ПОТРЕБОВАЛ АКТИВНЕЕ ВЕСТИ РАБОТУ ПО ПОИСКУ НОВЫХ РЫНКОВ СБЫТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО САХАРА
10:37 02.09.2019

Александр Лукашенко потребовал активнее вести работу по поиску новых рынков сбыта отечественного сахара. Требование прозвучало 31 августа во время посещения ОАО "Озерицкий-Агро" в рамках поездки в Смолевичский район Минской области.

"Думайте, где вы будете продавать сахар, - сказал он, обращаясь к руководству Минсельхозпрода и главе Минской области. - Снижать производство ни в коем случае нельзя. Желательно сохранить уровень доходности хотя бы прошлого года".

Знакомясь с информацией о ходе полевых работ в стране и в столичном регионе, Лукашенко поинтересовался, каким будет урожай свеклы и какова ситуация на рынках сбыта сахара.

Согласно озвученной информации, уборка свеклы еще только начинается, но уже можно говорить о том, что ее сахаристость будет выше уровня прошлого года. Однако на традиционных рынках сбыта наблюдается избыток сахара. В частности, в России накопились значительные излишки, поэтому она демпингует, предлагая цену примерно на 50 копеек за килограмм ниже, чем в Беларуси.

"Вы мне не страдайте. Ваше дело - продать то, что вырастили крестьяне, - отреагировал Александр Лукашенко. - Россия не единственная в мире. Уже сейчас надо шевелиться. Не только и не столько в поле, а искать рынки реализации. Они (сельхозорганизации. - Прим.) уберут, заготовят, а нам надо помочь им продать".
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