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ЭКОНОМИКА РБ


МИНЮСТ АННУЛИРУЕТ ЛИЦЕНЗИЮ НА ОКАЗАНИЕ РИЭЛТЕРСКИХ УСЛУГ ООО «НУЖНЫЙ АДРЕС»
09:52 02.09.2019

Министерство юстиции 30 августа приняло решение о прекращении действия лицензии на право осуществления деятельности по оказанию риэлтерских услуг, выданной ООО «Нужный адрес».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, основанием к рассмотрению вопроса о прекращении действия лицензии явилась жалоба гражданина на неправомерные действия указанной риэлтерской организации, в том числе по размещению недостоверной рекламы объектов недвижимости.

Подобные нарекания в отношении ООО «Нужный адрес» поступали и ранее, в связи с чем в марте текущего года организации вынесено предписание об устранении нарушений.

В частности, от имени ООО «Нужный адрес» в интернете рекламировались предлагаемые к сдаче в наем квартиры без законных на то оснований, при отсутствии договоров на оказание риэлтерских услуг с собственниками данных объектов недвижимости.

Риэлтерской организации был установлен срок для устранения нарушений и приведения деятельности в соответствие с законодательством.

Однако ООО «Нужный адрес» должные выводы не сделаны. После представления в Министерство юстиции письменного уведомления об устранении нарушений, повлекших за собой выдачу предписания, нарушения аналогичного характера продолжились.

Действие лицензии прекращается с 11 сентября 2019 г. Для расторжения заключенных с ООО «Нужный адрес» договоров на оказание риэлтерских услуг потребителям следует обращаться в данную организацию.

Также Министерством юстиции принято решение о приостановлении действия идентификационной пластиковой карточки агента по операциям с недвижимостью ООО «Нужный адрес» Сайдашевой В.А., разместившей рекламу с нарушением требований законодательства. Названное лицо сможет оказывать риэлтерские услуги потребителям только по истечении срока приостановления действия карточки – после 28 июля 2020 г.

Нарушения при рекламировании предлагаемых к найму объектов недвижимости носят массовый характер: зачастую рекламируемые объекты являются вымышленными, а информация о них размещается для привлечения потребителей якобы большим количеством таких объектов. В этих же целях риэлтерскими организациями копируется реклама о сдаче в наем квартир, размещенная их собственниками, без ведома и согласия последних. Также не единичны случаи, когда в рекламе указано, что объект предлагается его собственником, а в итоге потребитель общается с работником риэлтерской организации.

В связи с этим Министерство юстиции в очередной раз напоминает, что реклама не должна содержать недостоверные сведения или вводить в заблуждение потребителей. В рекламе объекта недвижимости, который предлагается к найму риэлтерской организацией, должны содержаться наименование этой организации и учетный номер плательщика. При этом риэлтерская организация вправе рекламировать только тот объект, в отношении которого заключен договор на оказание соответствующих риэлтерских услуг его владельцу.

Так, если риэлтерская организация (ее работники) разместила рекламу о том, что квартира предлагается к найму, то между этой организацией и владельцем квартиры должен быть договор на оказание ему услуг по сдаче квартиры в наем. В данной ситуации именно владелец квартиры является заказчиком услуг и оплачивает их стоимость.

В свою очередь те лица, которые заинтересовались рекламируемой квартирой, не обязаны заключать договор с риэлтерской организацией и производить какую-либо оплату. Предлагая квартиру потенциальным нанимателям, организация действует в рамках уже заключенного договора с владельцем этой квартиры, выполняя перед ним свои обязательства.

Разъяснения работников риэлтерских организаций о том, что «рекламируемая квартира предлагается к найму, но для ее осмотра и найма нужно заключить договор и оплатить услуги агентства» неправомерны.

Руководители риэлтерских организаций должны иметь в виду, что прямой обязанностью каждого из них является обеспечение соблюдения законодательства специалистами по риэлтерской деятельности и надлежащей организации работы с потребителями.
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