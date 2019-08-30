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ЭКОНОМИКА РБ


КАЧЕСТВО СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ ЛУКАШЕНКО ОЦЕНИЛ ВЫСОКО
09:40 02.09.2019

Александр Лукашенко высоко оценил качество сортов картофеля белорусской селекции.

"Новые сорта, выращенные из пробирки, их я и сам опробовал, в лаборатории исследовали и в России, и у нас - прекрасные",- сказал он 31 августа во время посещения ОАО "Озерицкий-Агро" в рамках поездки в Смолевичский район Минской области.

"У нас молодцы ученые, Академия наук, крестьяне наши - они научились возделывать хорошие сорта", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он добавил, что многие из новинок опробовал лично в своем приусадебном хозяйстве и остался весьма доволен: "Это чудо-картофель - новые сорта".

А. Лукашенко в целом дал высокую оценку работе отечественных селекционеров и ученых-аграриев. Главное - все делать по технологии, и тогда практически при любых погодных условиях и почвах будет достойный результат. "Я ученых проверяю. По пшенице молодцы. У меня наверху песок (гора), внизу - "болото". И я взял середину, думаю, посею 5 га. Думаю, что они там сделают. Ни сорняков не было, дожди лили, - 92 ц/га", - привел он пример.

А. Лукашенко убежден, что желание других стран приобретать белорусский картофель обусловлено не только неурожаем, но и хорошим качеством продукции.

Они понимают, что это самая лучшая картошка. Потому что мы всегда занимались картофелеводством. Новые сорта, выращенные из пробирки, в лаборатории исследовали и в России, и у нас - они прекрасные, - подчеркнул Президент. - Уже в разных странах, как в народе говорят, вывели картофель, сеют лишь бы что. Лет десять назад и нам было трудно, тоже забросили все, и мы потихоньку с учеными восстанавливали производство нормального картофеля".

Александру Лукашенко продемонстрировали различные селекционные сорта картофеля, выведенные белорусскими учеными. В качестве одного из достоинств было отмечено на порядок меньшее содержание нитратов от предельно допустимой нормы.

"На это тоже в работе обращаем внимание", - подтвердил генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько.

Он рассказал, что все новейшие сорта и разработки по картофелю в первую очередь проходят апробацию на землях РУП "Толочинский консервный завод": "Это наше хозяйство. 1 тыс. га картофеля". На самом же заводе уже начато строительство цеха по производству картофеля фри.
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