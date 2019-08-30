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ЭКОНОМИКА РБ
В ЭТОМ ГОДУ СКЛАДЫВАЕТСЯ БЛАГОПРИЯТНАЯ КОНЪЮНКТУРА ДЛЯ ПРОДАЖИ БЕЛОРУССКОГО КАРТОФЕЛЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
09:07 02.09.2019
В этом году складывается благоприятная конъюнктура для продажи картофеля на внешние рынки. Такая информация прозвучала 31 августа во время посещения Александром Лукашенко ОАО "Озерицкий-Агро" в рамках поездки в Смолевичский район Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, отечественную продукцию готовы закупать Сербия, Македония, Узбекистан, другие страны.
Александр Лукашенко поддержал необходимость наращивать объемы экспорта, но при этом напомнил о соблюдении обязательного требования - в первую очередь обеспечить свое население.
"Прежде чем вытолкнуть картофель на внешние рынки, для себя резервы, стабфонды для населения и в хранилище положить, чтобы продать на будущий год. И семена. Все остальное - пожалуйста, продавай на внешних рынках, делайте рекламу. Пока плохо работаем с рекламой. Такой картофель хороший, качество изумительное!" - сказал он.
В этом году ожидается хороший урожай, планируется собрать около 7 млн т. Александр Лукашенко обратил внимание, что большую часть урожая - порядка 5,5 млн т - производят частные хозяйства, в связи с чем потребовал обеспечить у них закупку картофеля, помочь с реализацией.
"Самое святое - это стабилизационные фонды. Это резервы для населения, чтобы у нас был свой картофель на полках, самых лучших сортов, - потребовал Лукашенко. - Главное для нас в этот год - свое население накормить хорошей картошкой".
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