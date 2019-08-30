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ЭКОНОМИКА РБ
ТОВАРООБОРОТ БЕЛАРУСИ И УЗБЕКИСТАНА ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ ВЫРОС ПОЧТИ НА 30%
17:33 30.08.2019
За январь-июль- 2019 года товарооборот Беларуси и Узбекистана составил 129 млн долларов США, увеличившись на 29,7% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Узбекистане, белорусский экспорт в Узбекистан при этом составил 101,2 млн долларов США и вырос на 34,2%, импорт из Узбекистана – 27,8 млн долларов США, рост на 15,8%.
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