|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
СЕМИНАР ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ГЦБ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 10 СЕНТЯБРЯ В БВФБ
17:21 30.08.2019
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» совместно с Ассоциацией участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ) 10 сентября проведут бесплатный семинар для частных инвесторов на тему: «Инвестирование в государственные ценные бумаги Республики Беларусь».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, семинар рассчитан на начинающих инвесторов, которые получат актуальную информацию по следующим темам: преимущества государственных облигаций перед иными видами сбережений; технология покупки облигаций на первичном биржевом рынке; механизмы формирования цены облигаций в ходе их первичного размещения через торговую систему биржи; технология и возможности покупки облигаций на вторичном биржевом рынке.
Перед слушателями выступят представители Министерства финансов Беларуси, банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг-членов АУРЦБ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
Курсы в банках
на 30.08.2019
Конвертация в банках
на 30.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте