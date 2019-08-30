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ЭКОНОМИКА РБ


СЕМИНАР ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ В ГЦБ БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ 10 СЕНТЯБРЯ В БВФБ
17:21 30.08.2019

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» совместно с Ассоциацией участников рынка ценных бумаг (АУРЦБ) 10 сентября проведут бесплатный семинар для частных инвесторов на тему: «Инвестирование в государственные ценные бумаги Республики Беларусь».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БВФБ, семинар рассчитан на начинающих инвесторов, которые получат актуальную информацию по следующим темам: преимущества государственных облигаций перед иными видами сбережений; технология покупки облигаций на первичном биржевом рынке; механизмы формирования цены облигаций в ходе их первичного размещения через торговую систему биржи; технология и возможности покупки облигаций на вторичном биржевом рынке.

Перед слушателями выступят представители Министерства финансов Беларуси, банков и профессиональных участников рынка ценных бумаг-членов АУРЦБ.
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