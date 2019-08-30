ЭКОНОМИКА РБ

ДЛЯ СТОЛИЧНЫХ АВТОБУСОВ №6 И №49 С 10 СЕНТЯБРЯ НА УЛИЦЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ПОЯВИТСЯ НОВАЯ ОСТАНОВКА

16:55 30.08.2019 Для столичных автобусных маршрутов №6 «ДС Дружная – Брилевичи» и №49 «ДС Масюковщина – Софьи Ковалевской» с 10 сентября учреждается выполнение остановочного пункта «Щорса» по ул. Железнодорожной в направлении ул. Щорса. Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», это сделано с целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров на период проведения реконструкции путепровода по ул. Железнодорожной.