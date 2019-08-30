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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХВОЙНОЙ ФАНЕРЫ ОТКРЫЛСЯ В СМОРГОНИ
16:06 30.08.2019

Первый в Беларуси завод по производству хвойной фанеры открылся в Сморгони.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства лесного хозяйства, крупный инвестиционный проект с объемом инвестиций почти 130 млн долларов реализовала на территории СЭЗ «Гродноинвест» компания «Кроноспан».

«Открытие нового завода для лесного хозяйства имеет важное значение. Компания «Кроноспан» один из крупнейших партнеров для лесхозов отрасли», – отметил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа.

С 2012 по 2018 гг. компанией на территории Беларуси создано 7 предприятий по производству ДСП, ЛДСП, МДФ, ОСБ, импрегнированной бумаги, напольных покрытий, карбамидно-формальдегидных смол и металлоконструкций. Сегодня все предприятия компании, расположенные в стране, покупают свыше 3 миллионов кубометров древесины в год. И более 90% этого объема поставляют лесхозы.

Новый завод (ООО «УльтраПлай») – высокоавтоматизированное, инновационное производство, мощности которого позволяют перерабатывать порядка 1 млн кубометров хвойной древесины, должно выпускать 150 тыс. м3 фанеры в год. Здесь будет занято 120 человек.
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