|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
РУП «БЕЛПОЧТА» С 1 ПО 9 СЕНТЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОСАГО
15:54 30.08.2019
РУП «Белпочта» временно приостанавливает с 1 по 9 сентября предоставление услуги по заключению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств физических лиц в объектах почтовой связи.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вместе с тем прием вторых частей страховых взносов по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств физических лиц в объектах почтовой связи будет осуществляться.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
Курсы в банках
на 30.08.2019
Конвертация в банках
на 30.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте