ЭКОНОМИКА РБ

РУП «БЕЛПОЧТА» С 1 ПО 9 СЕНТЯБРЯ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ОСАГО

15:54 30.08.2019 РУП «Белпочта» временно приостанавливает с 1 по 9 сентября предоставление услуги по заключению договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств физических лиц в объектах почтовой связи. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, вместе с тем прием вторых частей страховых взносов по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств физических лиц в объектах почтовой связи будет осуществляться.