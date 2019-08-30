Профицит республиканского бюджета за январь-июль 2019 года сформирован в размере 2,94 млрд. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, доходы бюджета сектора государственного управления сложились в сумме 31,98 млрд. рублей, или 61,3% уточненного годового плана.

Доходы республиканского бюджета составили 14,38 млрд. рублей, или 60,3% уточненного годового плана.

Поступление НДС составило 6,9 млрд. рублей, или 59,9% уточненного годового плана. Налога на прибыль поступило 2,3 млрд. рублей, или 57,8%. Акцизы поступили в сумме 1,6 млрд. рублей, или 62,4%. Доходы от внешнеэкономической деятельности составили 2,7 млрд. рублей, или 61,6%.

Поступления в Фонд социальной защиты населения составили 9,1 млрд. рублей, или 60,2% утвержденного годового плана, Фонд универсального обслуживания – 32,9 млн. рублей, или 78,3%, Фонд гражданской авиации – 28,4 млн. рублей, или 109,2%, Фонд Департамента исполнения наказаний – 0,3 млн. рублей, или 75,0%.

На 1 августа 2019 года задолженность по налогам и сборам составила 173,1 млн. рублей.

Расходы бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2019 года составили 27,74 млрд. рублей, или 54,7% уточненного годового плана.

Расходы республиканского бюджета составили 11,44 млрд. рублей, или 51,5% уточненного годового плана.

На общегосударственную деятельность направлено 4,4 млрд. рублей (45,3%), на финансирование национальной экономики – 3,0 млрд. рублей (56,9%), на финансирование социальной сферы (социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, культура и средства массовой информации) – 9,0 млрд. рублей (55,3%).

Расходы Фонда социальной защиты населения составили 8,8 млрд. рублей (59,5%), Фонда универсального обслуживания 4,6 млн. рублей (11,0%), Фонда гражданской авиации – 16,8 млн. рублей (64,6%), Фонда Департамента исполнения наказаний авиации – 0,1 млн. рублей (25,0%).

Профицит (превышение доходов над расходами) бюджета сектора государственного управления за январь-июль 2019 года сложился в сумме 4,24 млрд. рублей.

Профицит бюджета Фонда социальной защиты населения составил 0,3 млрд. рублей, Фонда универсального обслуживания – 28,3 млн. рублей, Фонда гражданской авиации – 11,6 млн. рублей, Фонда Департамента исполнения наказаний – 0,2 млн. рублей.