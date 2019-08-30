За январь-июнь 2019 года в Гомельской области на 40% выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности – с 292 до 408.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, больше всего таких преступлений выявлено в организациях, чья деятельность связана с сельским хозяйством (80), здравоохранением (68) и промышленностью (58). Схожая ситуация сложилась и в организациях, работа которых связана с торговлей. Здесь совершено 61 коррупционное преступление.

Так, заместитель директора департамента региональных продаж во время командировки в Китай заключил от имени белорусского предприятия заведомо невыгодное дополнительное соглашение к договору поставки техники. Это позволило иностранному контрагенту оплатить большую часть полученной продукции только после ее реализации третьим лицам.

Размер негативных экономических последствий от действий должностного лица превысил 3 млн рублей. Вернувшись в Беларусь, последний скрыл факт заключения дополнительного соглашения. После чего он инициировал обращение белорусского предприятия в суд с целью взыскания долга. Хотя изначально знал, что суд в силу норм дополнительного соглашения не сможет удовлетворить такие требования. В результате предприятие напрасно потратило деньги на уплату госпошлины.

Прокуратура Гомеля возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса.

В структуре зарегистрированных коррупционных преступлений преобладают факты получения взяток (201), дачи взяток (91) и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (65).