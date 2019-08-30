|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.08.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КОЛИЧЕСТВО КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВЫРОСЛО НА 40%
14:56 30.08.2019
За январь-июнь 2019 года в Гомельской области на 40% выросло число зарегистрированных преступлений коррупционной направленности – с 292 до 408.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генеральной прокуратуре, больше всего таких преступлений выявлено в организациях, чья деятельность связана с сельским хозяйством (80), здравоохранением (68) и промышленностью (58). Схожая ситуация сложилась и в организациях, работа которых связана с торговлей. Здесь совершено 61 коррупционное преступление.
Так, заместитель директора департамента региональных продаж во время командировки в Китай заключил от имени белорусского предприятия заведомо невыгодное дополнительное соглашение к договору поставки техники. Это позволило иностранному контрагенту оплатить большую часть полученной продукции только после ее реализации третьим лицам.
Размер негативных экономических последствий от действий должностного лица превысил 3 млн рублей. Вернувшись в Беларусь, последний скрыл факт заключения дополнительного соглашения. После чего он инициировал обращение белорусского предприятия в суд с целью взыскания долга. Хотя изначально знал, что суд в силу норм дополнительного соглашения не сможет удовлетворить такие требования. В результате предприятие напрасно потратило деньги на уплату госпошлины.
Прокуратура Гомеля возбудила уголовное дело о злоупотреблении служебными полномочиями по ч.3 ст.424 Уголовного кодекса.
В структуре зарегистрированных коррупционных преступлений преобладают факты получения взяток (201), дачи взяток (91) и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями (65).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 30.08.2019
Курсы в банках
на 30.08.2019
Конвертация в банках
на 30.08.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте