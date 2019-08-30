Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus начала работу 28 августа в рамках Дамасской международной выставки, которая проходит с 28 августа по 6 сентября в столице Сирии.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе УП «Белинтерэкспо», Беларусь принимает участие в Дамасской международной выставке третий год подряд. Промышленную, научно-образовательную, медицинскую, пищевую продукцию и услуги представляют 14 предприятий, включая ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Минский автомобильный завод», ПО «Минский моторный завод», ООО «Сохра», образовательный центр «БелМАПО», международную научно-производственную компанию «Нативита», РУП «Медтехноцентр», КУП «Минскхлебпром», СП ООО «Фармлэнд».

Экспозиция организована Белорусской торгово-промышленной палатой при участии Министерства промышленности, Министерства здравоохранения, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, посольства Беларуси в Сирии. Выставочным оператором выступает унитарное предприятие «Белинтерэкспо» БелТПП.

В выставке участвуют порядка 1500 предприятий, в том числе из Алжира, Армении, Ирака, Кубы, ОАЭ, Омана, Пакистана, России, ЮАР.