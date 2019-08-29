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ЭКОНОМИКА РБ
ГОМЕЛЬСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ПЕРЕВОЗКУ 22 ТОНН ЧЕЧЕВИЦЫ НА 13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ БЕЗ ФИТОСАНИТАРНОГО СЕРТИФИКАТА
12:11 30.08.2019
Гомельские таможенники выявили факт незаконного перемещения по территории ЕАЭС продукции высокого фитосанитарного риска – крупной партии чечевицы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, вблизи населенного пункта Селище Добрушского района был остановлен автомобиль Mercedes, в грузовом отсеке которого находилось 22 тонны чечевицы стоимостью 13 тысяч рублей. Бобовые вывозились в Чехию из России.
При проверке документов на товар, которые представил водитель российской фирмы-перевозчика, таможенники установили отсутствие фитосанитарного сертификата. Данный документ подтверждает безопасность продукции и является обязательным условием для транспортировки подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.
По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП, санкция которой для юридического лица предусматривает наложении штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.
Товар «чечевица» является подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском. В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии №157 от 30 ноября 2016 г., перемещение такого товара осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.
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