Гомельские таможенники выявили факт незаконного перемещения по территории ЕАЭС продукции высокого фитосанитарного риска – крупной партии чечевицы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Гомельской таможне, вблизи населенного пункта Селище Добрушского района был остановлен автомобиль Mercedes, в грузовом отсеке которого находилось 22 тонны чечевицы стоимостью 13 тысяч рублей. Бобовые вывозились в Чехию из России.

При проверке документов на товар, которые представил водитель российской фирмы-перевозчика, таможенники установили отсутствие фитосанитарного сертификата. Данный документ подтверждает безопасность продукции и является обязательным условием для транспортировки подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском.

По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП, санкция которой для юридического лица предусматривает наложении штрафа до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Товар «чечевица» является подкарантинной продукцией с высоким фитосанитарным риском. В соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии №157 от 30 ноября 2016 г., перемещение такого товара осуществляется в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного уполномоченным органом по карантину растений страны-экспортера и (или) страны-реэкспортера.