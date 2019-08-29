На 1 августа 2019 года в Могилевской области упрощенную систему налогообложения (УСН) применяют 21 746 плательщиков, или 54,4% от общего количества субъектов хозяйствования, из них – 15 699 индивидуальные предприниматели, 6047 – организации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Могилевской области, в бюджет региона данные субъекты хозяйствования заплатили 64,2 млн. рублей налогов и иных платежей. Доля указанных поступлений в бюджете области составила 8,3%.

УСН относится к особым режимам налогообложения, которые направлены на упрощение ведения учета и составления налоговой отчетности. Сама по себе УСН не предоставляет каких-либо налоговых льгот, но позволяет субъектам малого предпринимательства с небольшим оборотом и штатом перечислять платежи в бюджет достаточно просто.

Порядок применения УСН регулируется главой 32 Налогового кодекса Республики Беларусь.