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ЭКОНОМИКА РБ
ВНЕШНИЙ ГОСДОЛГ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ НА 2,3%, ВНУТРЕННИЙ – УВЕЛИЧИЛСЯ НА 3,0%
10:31 30.08.2019
Государственный долг Беларуси на 1 августа 2019 года составил 42,7 млрд. рублей и уменьшился по сравнению с началом 2019 года на 2,6 млрд. рублей, или на 5,8%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, внешний государственный долг по состоянию на 1 августа 2019 года составил 16,5 млрд. долларов США, снизившись с начала года на 0,4 млрд. долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 2,3%.
В январе-июле 2019 года привлечены внешние государственные займы на сумму 559,8 млн. долларов США: 448,0 млн. долларов США – правительства и банков Российской Федерации; 57,9 млн. долларов США – МБРР; 33,4 млн. долларов США – Экспортно-импортного банка Китая; 20,5 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ.
Погашение внешнего государственного долга в январе-июле 2019 года составило 1 029,4 млн. долларов США: 410,9 млн. долларов США – банки Китая; 403,9 млн. долларов США – правительство РФ; 176,5 млн. долларов США – ЕФСР; 36,6 млн. долларов США – МБРР; 0,8 млн. долларов США – ЕБРР и СИБ; 0,7 млн. долларов США – Товарно-кредитная корпорация США.
Внутренний государственный долг по состоянию на 1 августа 2019 года составил 9,2 млрд. рублей, увеличившись с начала года на 0,3 млрд. рублей (с учетом курсовых разниц), или на 3,0%.
За январь-июль 2019 года размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 651,2 млн. долларов США. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 160,3 млн. долларов США и 227,2 млн. рублей.
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