Лесохозяйственные учреждения страны приступили к осенней обработке почвы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, часть посадок лесхозы произведут уже нынешней осенью, остальную часть - весной 2020 года. В целом лесхозы планируют увеличить объемы проведения подготовительных мероприятий. Фактический объем обработанных почв, по данным Минлесхоза, может составить около 32 тыс. га.

Ежегодно лесоводы увеличивают пощади создания лесных культур. Перевыполнение установленных планов обусловлено, прежде всего, необходимостью проведения работ по лесовосстановлению на участках разработанных усохших насаждений хвойных пород и ветровально-буреломных вырубок.

Так, в 2018 году лесные культуры были созданы на площади 34,8 тыс. га.

Нынешней осенью лесоводы также планируют нарастить объемы создания лесных культур. Акцент будет сделан на хвойных насаждениях в связи с имеющимися площадями. Всего, по предварительным данным, в этом году будет создано свыше 38 тыс. га новых лесов.

В Беларуси леса являются одним из основных возобновляемых природных ресурсов и важнейших национальных богатств. По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд (лесистость территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя), Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы.

В результате целенаправленной работы по воспроизводству лесов и лесовыращиванию достигнута положительная динамика лесного фонда. Так, за период с 1994 года улучшились основные количественные и качественные показатели лесов:

лесопокрытая площадь увеличилась на 889,2 тыс. га с 7371,7 тыс. га до 8260,9 тыс. га;

лесистость территории республики достигла 39,8% (увеличилась на 4,3%);

общий запас древесины на корню увеличился на 702,8 млн.куб.м и составил 1796,0 млн.куб.м (в т.ч. в спелых и перестойных насаждениях - на 250,4 млн.куб.м и составил – 296,0 млн.куб.м);

запас на 1 га покрытых лесом земель возрос на 69 куб.м и составил 217 куб.м на 1 га; запас спелых и перестойных насаждений возрос на 54 куб.м и достиг 267 куб.м на 1 га;

средний возраст насаждений увеличился с 44 до 56 лет.