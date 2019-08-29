Сеть магазинов «Санта» приходит в Минск и открывает сразу 6 супермаркетов в разных районах города.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, «Санта» готовится запустить масштабный ребрендинг сети «Рублёвский» в столице. Торговые объекты выкупленного ритейлера преобразятся по новым стандартам и заработают под сине-белой вывеской. Помимо Юго-Запада (ТЦ «Магнит», пр-т. Дзержинского, 106), магазины «Санта» откроются в Каменной Горке (ул. Каменногорская, 8), Сухарево (ул. Сухаревская, 62) и Серебрянке (пр-т. Рокоссовского, 1). Также сменится вывеска у «Рублёвских» на Немиге (пр-т. Победителей, 1) и в начале Логойского тракта (ул. Я. Коласа, 73).

В регионах магазины «Санта» пользуются большой популярностью и открываются с ажиотажем и очередями. Сеть делает упор на свежие товары – «молочку», фрукты и овощи, а также большой выбор рыбы из вод Скандинавии. На месте готовят выпечку из собственного теста, суши и прочую кулинарию. Настоящую итальянскую пиццу выпекают из натуральных ингредиентов за 5,95 рубля.

Площадь флагманского супермаркета в «Магните» почти не изменится – около 1150 «квадратов». Внутри организовали широкие проходы, интуитивно понятную навигацию выше уровня глаз и интерьер в скандинавском стиле. На фасаде торгового центра появятся панели небесного цвета и белая вывеска. На прилавках представят 16000 наименований товаров. Помимо традиционных отделов, здесь появятся рыбный остров, пекарня и гастро-зона. Заработают также небольшая кофейня и пиццерия.

«Все супермаркеты обустроены по европейским стандартам и в соответствии с новым концептом, на который переходят торговые объекты «Санта» по всей стране. Это абсолютно новые магазины с современным интерьером, большим рыбным островом с уникальным для Беларуси продуктом – голландским матиасом. Есть также пекарня, кофейня и пиццерия. Мы хотим внести что-то новое, разнообразить столичный продуктовый ритейл. И теперь это почувствуют жители разных районов Минска», – пояснили в сети «Санта».

Магазины будут открывать с праздником и весельем. Самый крупный будет у ТЦ «Магнит», где 31 августа в 14 часов ожидается выступление Naviband и шоу байкеров, а пиццайоло покажет мастер-класс по выпеканию известного итальянского блюда. Первым покупателям раздадут 1000 пачек бесплатного мороженого, а детям – еще и воздушные шары. Будут и привычные конкурсы с призами, в том числе купонами на пиццы.

Сеть «Санта» входит в известный брестский холдинг, который также включает продуктового производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт». В торговую сеть входит около 100 розничных магазинов, а общее число работников составляет более 4 тыс. человек.