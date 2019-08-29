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ЭКОНОМИКА РБ


В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БОЗП ПРОВОДИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ БЕЗ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АТТЕСТАЦИИ
17:25 29.08.2019

В Брестской областной организации Общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей проводили консультации потребителей без свидетельства об аттестации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, в соответствии с пунктом 3 статьи 48 закона №90-З от 9 января 2002 года «О защите прав потребителей» общественное объединение потребителей вправе давать консультацию потребителю по вопросам защиты его прав, обращаться по поручению потребителя с претензией к изготовителю (продавцу, поставщику, представителю, исполнителю, ремонтной организации), обращаться в суд с иском о защите прав потребителя, представлять и защищать в суде права и законные интересы потребителя при условии наличия у работника общественного объединения потребителей, реализующего указанные права этого общественного объединения, свидетельства об аттестации.

По информации Общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей», Брестская областная организация Общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей (далее - ОО Брестская областная организация «БОЗП») с февраля 2018 года находится в стадии ликвидации.

Однако, работником Брестской областной организации ОО «БОЗП» Марковой Ириной Андреевной в нарушение пункта 3 статьи 48 Закона проводятся консультации потребителей по вопросам защиты их прав и направляются претензии субъектам хозяйствования.

Вместе с тем свидетельство об аттестации работника общественного объединения потребителей №155, выданное работнику Брестской областной организации ОО «БОЗП» Марковой Ирине Андреевне по заявлению Общественного объединения «Белорусское общество защиты потребителей» исключено из реестра выданных свидетельств об аттестации работников общественных объединении и з
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