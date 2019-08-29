ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАЧЕТНЫЕ КНИЖКИ ВНЕДРЯТ В БГУ
16:07 29.08.2019

Около пяти тысяч первокурсников и магистрантов БГУ всех форм обучения станут пользователями электронных зачеток.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, этот пилотный проект позволит создать многофункциональный веб-сервис для обучающихся ведущего вуза страны и оптимизировать аттестационный процесс.

IT-инновация включает все функции своего бумажного прототипа и значительно упрощает подготовку отчетной документации и анализ успеваемости. Кроме того, обучающиеся и их родители в любое время на компьютере, планшете или смартфоне смогут получить доступ через личный кабинет студента к просмотру экзаменационных оценок за весь период обучения. Также она освобождает студентов от необходимости замены бумажного документа при его повреждении или потере.

На начальном этапе внедрения электронных зачеток использование бумажных ведомостей сохранится. В дальнейшем предполагается полная автоматизация процесса аттестации. Средством идентификации учащегося на экзамене станет студенческий билет.

Внедрение электронной зачетки позволит значительно сэкономить финансовые средства за счет отказа от бумажной версии и использования имеющихся в БГУ современных цифровых технологий.

Разработчиками новации выступил Центр информационных технологий БГУ. Работа над проектом велась в рамках реализации комплекса мероприятий Стратегии цифровой трансформации БГУ, принятой в 2018 году. Напомним, в прошлом году студенты вуза стали обладателями многофункционального электронного студенческого билета, совмещенного с банковской платежной картой. А в 2003 году БГУ стал первым вузом Беларуси, который ввел в пользование электронные студенческие билеты. В 2010 году они были внедрены во все учреждения высшего образования страны. К слову, только в 2018 году за счет использования новых студенческих билетов на основе международных банковских карт университет сэкономил около 40 тыс. рублей. В ближайшее время планирование работы преподавателей, их отчеты о выполнении учебных поручений, журналы кураторов, другие документы будут вестись только в электронном виде в личных кабинетах преподавателей на внутреннем сайте БГУ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 30.08.2019
валюта курс
EUR 2.3175
USD 2.0923
RUB 3.1369
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 29.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3175 +0.0159
USD 2.0923 +0.0127
RUB 3.1369 +0.0135
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3120 2.3200
USD 2.0870 2.0930
RUB 3.1250 3.1350
подробнее

Конвертация в банках
на 29.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1060 1.1100
EUR/RUB 73.7000 74.3000
USD/RUB 66.5000 66.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте