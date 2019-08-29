Около пяти тысяч первокурсников и магистрантов БГУ всех форм обучения станут пользователями электронных зачеток.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, этот пилотный проект позволит создать многофункциональный веб-сервис для обучающихся ведущего вуза страны и оптимизировать аттестационный процесс.

IT-инновация включает все функции своего бумажного прототипа и значительно упрощает подготовку отчетной документации и анализ успеваемости. Кроме того, обучающиеся и их родители в любое время на компьютере, планшете или смартфоне смогут получить доступ через личный кабинет студента к просмотру экзаменационных оценок за весь период обучения. Также она освобождает студентов от необходимости замены бумажного документа при его повреждении или потере.

На начальном этапе внедрения электронных зачеток использование бумажных ведомостей сохранится. В дальнейшем предполагается полная автоматизация процесса аттестации. Средством идентификации учащегося на экзамене станет студенческий билет.

Внедрение электронной зачетки позволит значительно сэкономить финансовые средства за счет отказа от бумажной версии и использования имеющихся в БГУ современных цифровых технологий.

Разработчиками новации выступил Центр информационных технологий БГУ. Работа над проектом велась в рамках реализации комплекса мероприятий Стратегии цифровой трансформации БГУ, принятой в 2018 году. Напомним, в прошлом году студенты вуза стали обладателями многофункционального электронного студенческого билета, совмещенного с банковской платежной картой. А в 2003 году БГУ стал первым вузом Беларуси, который ввел в пользование электронные студенческие билеты. В 2010 году они были внедрены во все учреждения высшего образования страны. К слову, только в 2018 году за счет использования новых студенческих билетов на основе международных банковских карт университет сэкономил около 40 тыс. рублей. В ближайшее время планирование работы преподавателей, их отчеты о выполнении учебных поручений, журналы кураторов, другие документы будут вестись только в электронном виде в личных кабинетах преподавателей на внутреннем сайте БГУ.