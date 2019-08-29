Комитет государственного контроля Гомельской области проанализировал эффективность реализации мероприятий по известкованию кислых почв и переработке минеральных удобрений (в рамках выполнения госпрограмм по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС и развития аграрного бизнеса).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в итоге установлены нарушения бюджетного законодательства и производственно-технологической дисциплины.

Так, ОАО «Жлобинсельхозхимия» в результате завышения расценок (тарифов) на работы по известкованию и переработке минеральных удобрений, а также предоставления фиктивных актов выполненных работ в 2017-2018 годах незаконно получило из бюджета более 130 тыс. рублей.

В частности, при формировании расценок были завышены стоимость доломитовой муки и железнодорожные тарифы на перевозку доломита и удобрений, а также включены фактически непроизведенные расходы. В дальнейшем завышенные расценки были использованы КУП «Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства» при составлении сметно-финансовых расчетов на 2017 и 2018 годы для получения бюджетного финансирования. В результате ОАО «Жлобинсельхозхимия» незаконно получило из бюджета свыше 110 тыс. рублей.

В 2017-2018 годах предприятием были предъявлены к оплате за счет бюджетных средств фиктивные акты выполненных работ по известкованию кислых почв в сельхозорганизациях Жлобинского района на общую сумму около 20 тыс. рублей. Акты были подписаны должностными лицами ОАО «Жлобинсельхозхимия», сельхозорганизаций и представителями КУП «Гомельская областная проектно-изыскательская станция химизации сельского хозяйства», осуществлявшим надзор за ходом известкования земель.

Проверкой установлены нарушения производственно-технологической дисциплины в ОАО «Жлобинсельхозхимия», повлекшие неэффективное использование бюджетных средств, выделенных на проведение работ по известкованию. Оказалось, что в Жлобинском районе в 2018 году после известкования около 190 га сельхозземель остались кислыми (между тем на их известкование затрачено более 70 тыс. рублей бюджетных средств), еще около 1000 га сельхозземель были переизвесткованы. Гомельская ОПИСХ, разработавшая проектно-сметную документацию на выполнение работ по известкованию земель, не обеспечила должный надзор за их проведением.

Комитетом госконтроля Гомельской области вынесено предписание ОАО «Жлобинсельхозхимия» о возмещении в бюджет незаконно полученных денежных средств. Субъект хозяйствования и должностные лица предприятия привлечены к административной ответственности.

О выявленных нарушениях проинформированы Гомельский облисполком и Жлобинский райисполком для организации контроля за формированием расценок, соблюдением технологии и порядка известкования земель. Предложено рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям специалистов ОАО «Жлобинсельхозхимия» и КУП «Гомельская ОПИСХ», допустивших подписание фиктивных актов.