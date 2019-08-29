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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ИП И ФИЗЛИЦА ЗАПЛАТИЛИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 635,9 ТЫС. РУБЛЕЙ ЕДИНОГО НАЛОГА
14:42 29.08.2019
На 1 августа 2019 года в инспекциях Брестской области на учете состояло 7422 физических лица, осуществляющих деятельность по заявительному принципу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, от индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц (единый налог) в бюджет поступило 635,9 тыс. рублей
Наибольшее количество физических лиц осуществляют следующие виды деятельности: парикмахерские и косметические услуги – 1081 человек, которыми в бюджет уплачено единого налога в сумме 187,5 тыс. рублей, услуги по выращиванию сельскохозяйственной продукции - 726 человек, от которых в бюджет поступило 16,4 тыс. рублей, репетиторство – 663 человека, сумма уплаченного единого налога составила 62,1 тыс. рублей.
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