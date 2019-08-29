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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «СТО ТАЛАНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»
14:26 29.08.2019

Национальная академия наук объявляет о проведении в 2019 году конкурса «Сто талантов НАН Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН РБ, конкурс проводится в целях: реализации мер по привлечению и закреплению талантливой молодежи в научной, научно-технической и инновационной сферах; создания молодежных научно-исследовательских групп и омоложения кадрового состава научных организаций; обеспечения преемственности между учеными разных поколений.

К участию в конкурсе допускаются кандидаты наук в возрасте до 30 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет на 1 января 2020 г., работающие в организациях НАН Беларуси. Лауреаты конкурса включаются в банк данных «100 талантов Национальной академии наук Беларуси» (с выдачей соответствующего сертификата) и в резерв руководящих кадров НАН Беларуси. Кроме того, они получают единовременный грант на участие в международном научном мероприятии в течение одного календарного года с момента оглашения результатов конкурса.

С требованиями, предъявляемыми к участникам, и условиями конкурса можно ознакомиться в Положении о конкурсе 100 талантов Национальной академии наук Беларуси.

Участникам конкурса необходимо зарегистрироваться, заполнив анкету на сайте Академии наук.

Кроме того, участники конкурса направляют комплект документов, указанный в пункте 5 Положения, до 30 октября 2019 года в конкурсные комиссии при отделениях НАН Беларуси с учетом отрасли (направления) научной деятельности участника по адресу: 220072, Минск, пр. Независимости, 66.
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