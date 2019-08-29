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ЭКОНОМИКА РБ
ПАССАЖИРЫ БЖД ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТА В КАССЕ СМОГУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАТИТЬ ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ
14:12 29.08.2019
Со 2 сентября 2019 года пассажиры Белорусской железной дороги (БЖД) при покупке билета в кассе смогут дополнительно оплатить постельное белье.
«В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и расширения перечня услуг Белорусская железная дорога внедряет услугу оплаты комплекта постельного белья при покупке проездных документов в билетной кассе», - говорится в сообщении организации.
Она предоставляется по желанию пассажира и распространяется на купейные, плацкартные вагоны и вагоны «СВ» поездов формирования Белорусской железной дороги, курсирующих внутри республики.
В настоящее время Белорусская железная дорога также проводит работы по внедрению данной услуги при покупке билетов на официальном сайте.
Напомним, что в международном сообщении стоимость комплекта белья уже включена в стоимость билета.
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