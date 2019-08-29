Со 2 сентября 2019 года пассажиры Белорусской железной дороги (БЖД) при покупке билета в кассе смогут дополнительно оплатить постельное белье.

«В целях улучшения качества обслуживания пассажиров и расширения перечня услуг Белорусская железная дорога внедряет услугу оплаты комплекта постельного белья при покупке проездных документов в билетной кассе», - говорится в сообщении организации.

Она предоставляется по желанию пассажира и распространяется на купейные, плацкартные вагоны и вагоны «СВ» поездов формирования Белорусской железной дороги, курсирующих внутри республики.

В настоящее время Белорусская железная дорога также проводит работы по внедрению данной услуги при покупке билетов на официальном сайте.

Напомним, что в международном сообщении стоимость комплекта белья уже включена в стоимость билета.