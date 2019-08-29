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ЭКОНОМИКА РБ
МИНСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТОРГОВЛЕ ПРОМОБОРУДОВАНИЕМ НЕДОПЛАТИЛО В БЮДЖЕТ СВЫШЕ 185 ТЫС. РУБЛЕЙ НАЛОГОВ
13:57 29.08.2019
Налоги в размере более 185 тыс. рублей недоплатило в бюджет столичное общество с ограниченной ответственностью, специализирующееся на торговле промышленным оборудованием по обработке и резке металлов. Такой факт выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и Минску в ходе проверки предприятия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2017-2019 годах в бухгалтерский учет ООО помещались фиктивные первичные документы, оформленные от имени лжепредпринимательских структур и искажающие реальный размер понесенных затрат. Это повлекло занижение налоговой базы и, как следствие, неуплату налогов. Всего столичная фирма недоплатила в бюджет свыше 185 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении руководителя коммерческой организации управлением Следственного комитета по Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.
Предпринимаются меры для возмещения причиненного государству ущерба.
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