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ЭКОНОМИКА РБ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОЗА ВЕТРОВ-HAIR-2019» И ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ «СТИЛЬ И КРАСОТА-2019» ПРОЙДУТ В НОЯБРЕ
12:27 29.08.2019

Чемпионат Беларуси «Стиль и Красота-2019» по командному первенству среди учебных заведений и личному первенству на звание чемпиона по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису и визажу и ежегодный Международный фестиваль красоты «Роза Ветров-HAIR-2019» пройдут 7-9 ноября в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГУ «Главное управление потребительского рынка», чемпионат станет уже шестым по счету. Именно на этой площадке определится состав команды, которая представит Беларусь на мировом первенстве.

В фестивале традиционно участвуют лучшие мастера, в этом году ожидается более 400 конкурсантов по разным номинациям (порядка 60), затрагивающим все сферы индустрии красоты.

Кроме интенсивной конкурсной составляющей, планируется насыщенная деловая программа, в рамках которой пройдут различные мастер-классы от профессионалов мирового уровня, семинары-практикумы, форумы и выставка Интерстиль.

Парикмахерские услуги всегда принадлежали к числу наиболее востребованных в повседневном быту, и, следовательно, входят в число самых массовых в Минске: на сегодня в столице насчитывается порядка 1700 парикмахерских и салонов. Спрос на услуги парикмахерских устойчив, стабилен и имеет значительный потенциал роста. Это в том числе укрепляет имидж Минска как одной из модных столиц Европы.
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