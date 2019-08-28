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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ
11:05 29.08.2019

Накануне нового учебного года министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько провел совещание с руководителями учреждений высшего образования и сельскохозяйственных организаций по вопросам повышения качества подготовки молодых специалистов в соответствии с требованиями современного аграрного производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на встрече состоялся конструктивный диалог между ректорами вузов и руководителями предприятий.

Реалии сегодня таковы, что дальнейшее развитие подготовки кадров с высшим аграрным образованием уже не может опираться на один только вузовский потенциал. Нужны новые подходы, объединяющие возможности образовательных и производственных структур, при которых работодатель сможет реально влиять на содержание образовательных программ и участвовать в подготовке специалистов, ориентированных на конкретное производство.

Руководители говорили о необходимости корректировки учебных планов в соответствии с требованиями современного развития сельского хозяйства, создание новых, в том числе IT-специальностей, усиление целевой подготовки учащихся и их дополнительное обучение, прохождение углубленной практики в разные периоды выполнения основных сельскохозяйственных работ.

Не остался в стороне и вопрос усиления контроля за последующим трудоустройством молодых специалистов и помощи в их закреплении на производстве путем создания для них соответствующих, в том числе бытовых, условий.

Одной из основных задач кадровой политики отрасли является привлечение в аграрные вузы профессионально ориентированных молодых людей, осознанно избравших специальности сельскохозяйственного профиля. Для этого с сентября 2018 года Минсельхозпродом совместно с Министерством образования и облисполкомами организована работа по открытию 202 классов аграрной направленности в школах. На сегодня в них обучаются 1187 учащихся. Благодаря профильному образованию абитуриенты смогут определиться с выбором профессии еще на школьной скамье, а хозяйства — отобрать из их числа кандидатов для обучения на условиях целевой подготовки специалистов по востребованным сельскохозяйственным специальностям.

Как результат данной работы — увеличение количества студентов, обучающихся по целевым договорам. Так, если в 2018 году в учреждениях образования обучалось 3112 целевиков, то в 2019 году – 3447.

На сегодня подготовка кадров с высшим образованием осуществляется в 4 вузах, подчиненных Минсельхозпроду (33 специальности), со средним образованием — в 26 аграрных колледжах, находящихся в подчинении облисполкомов (26 специальностей).

Всего в вузах обучается 27,1 тыс. студентов, из них за счет средств бюджета: в дневной форме обучения – 8,9 тыс. чел., в заочной форме обучения – 3,4 тыс. чел. Ежегодно для работы в сельхозорганизации направляется 1,8 тыс. специалистов с высшим и 3,3 тыс. со средним специальным образованием.
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