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ЭКОНОМИКА РБ


УТВЕРЖДЕНА НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ БЕЛАРУСИ
10:51 29.08.2019

Постановлением Совета министров № 563 от 22 августа 2019 года утверждена Национальная программа по безопасности полетов гражданской авиации Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, документ разработан в соответствии с требованиями стандартов и рекомендуемой практики, изложенных в приложении 19 к Конвенции о Международной гражданской авиации, подписанной 7 декабря 1944 года в Чикаго.

Беларусь стремится установить надежный и прогрессивный надзор за безопасностью полетов в соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). В частности, разработаны средства контроля за обеспечением безопасности полетов, которые соразмерны со степенью сложности авиационной деятельности в государстве.

Через выполнение положений универсальной программы непрерывного мониторинга (СМА) и универсальной Программы ИКАО по проведению проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов (USOAP) Беларусь стремится к устранению пробелов в реализации стандартов и рекомендуемой практики ИКАО и усилению контроля (надзора) за безопасностью в целях снижения вероятности существующих и минимизации новых рисков для безопасности.

В Национальной программе сформулированы основные принципы управления безопасностью полетов в следующих сферах: государственная политика и цели безопасности; государственное управление рисками безопасности; государственное обеспечение безопасности полетов; повышение безопасности государства.

Документом определяются основные положения национальной политики по управлению безопасностью полетами в области гражданской авиации, эффективному внедрению международных стандартов и рекомендуемой практики ИКАО.

Программой определяются связанные с безопасностью полетов меры, охватывающие нормативные положения по выполнению безопасных полетов, которые касаются эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, деятельности аэропортов и технического обслуживания воздушных судов, предоставления услуг в других областях.

Выполнение положений и требований нацпрограммы позволит Беларуси обеспечить необходимый уровень безопасности полетов и на практике реализовать требования Чикагской конвенции и Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств, положений Воздушного кодекса Беларуси, других государственных и международных актов законодательства в области гражданской авиации.

Реализация программы обеспечит гармонизацию национального законодательства с международными требованиями ИКАО в области безопасности полетов, их применение на практике, непрерывный мониторинг и регулярную оценку уровня безопасности полетов.

Для эффективности и сохранения актуальности нацпрограммы ее положения планируется пересматривать не реже одного раза в 3 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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