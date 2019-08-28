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ЭКОНОМИКА РБ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПРОХОДИТ В МИНСКЕ
09:57 29.08.2019
Международная конференция «Лучшие практики стран ЕС по созданию и использованию пространственных данных и их имплементация в Беларуси» проходит 28-29 августа в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, в конференции принимают участие более 80 представителей организаций, которые являются поставщиками либо пользователями пространственных данных земельного кадастра Беларуси.
Во время проведения конференции участники рассмотрят: лучшие мировые практики для целей создания и использования пространственных данных; практики использования геопространственных данных в Беларуси. А также обсудят важность взаимодействия поставщиков и пользователей пространственных данных и группы заинтересованных сторон в Беларуси.
Международная конференция проходит в рамках проекта Твиннинг - Укрепление потенциала для управления геопространственными данными и обеспечения их функциональной совместимости Национальным кадастровым агентством.
Организаторами международной конференции выступает Национальное кадастровое агентство Государственного комитета по имуществу Беларуси совместно с делегацией Европейского союза в Беларуси при участии Генеральной кадастровой дирекции Министерства финансов Испании и Агентства кадастра, земельного реестра и картографии Нидерландов.
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