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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ИЮЛЬ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 14,9%
09:21 29.08.2019

Страховые организации республики собрали за январь-июль 2019 года 810,4 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за семь месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 14,9%.

По добровольным видам страхования за январь-июль 2019 года страховые взносы составили 502,3 млн. рублей, что на 85,3 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-июль 2019 года – 308,1 млн. рублей, что на 19,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 62,0% (за январь-июль 2018 года – 59,1%).

За январь-июль 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 396,9 млн. рублей, что на 44,9 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-июль 2019 года составил 49,0% (за январь- июль 2018 года – 49,9%).

За январь-июль 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 80,3 млн. рублей (за январь- июль 2018 года – 66,9 млн. рублей), из них 45,2 млн. рублей –налоги и неналоговые платежи в бюджет, 35,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-июль 2018 года – 35,6 млн. рублей и 31,3 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций по состоянию на 1 августа .2019 года составила 8757 человек (на 1 августа 2018 года – 8935 человек).
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