Зубную пасту, ориентированную на жителей Беларуси, произвела отечественная компания «Модум – наша косметика».

Как сообщили ЭКОПРЕСС представители компании, при разработке нового продукта использовались данные научных исследований о факторах влияния среды обитания и особенностях рациона населения страны на состояние и здоровье зубов и десен. На полках магазинов паста с новой формулой появится под известным брендом «32 жемчужины».

MODUM на протяжении многих лет тесно сотрудничает с белорусскими стоматологами. Специалисты утверждают: определенные тенденции вызывают тревогу. Например, «омоложение» кариеса и кровоточивости десен. Зачастую эти проблемы напрямую связаны с состоянием окружающей среды, климатом и особенностями питания.

«Согласно исследованиям, в пище белорусов наблюдается дефицит определенных макро- и микроэлементов, а также витаминов, необходимых для здоровья зубов. Небольшое количество солнечных дней в году и то, что в основном мы трудимся в закрытых помещениях, негативно сказывается на регуляции важных для зубов кальция и фосфора. В итоге 90% белорусов испытывают проблемы с зубами (в первую очередь это кариес). А более чем у половины соотечественников (56,3%) наблюдается гингивит (кровоточивость десен). Наша лаборатория разработала продукты, которые компенсируют недостаток данных веществ», - сказала директор MODUM Ирина Скуратович.

По ее словам, в новой пасте присутствуют элементы, которых не хватает в рационе жителей страны для здоровья зубов.

«Речь идет об активном кальции в легкоусвояемой форме, фосфоре, фторид-ионах, морской соли, комплексе витаминов (A, E, B5, B3, P), а также экстракте лечебных трав и натуральных эфирных маслах. Это те компоненты, которые максимально полезны и обладают комплексным действием, направленным на эффективный уход за всей ротовой полостью. Создание формулы «пасты для белорусов» продолжалось более полугода в нашем Центре разработок. На это мы потратили более 300 тыс. долларов. Также в обновленной серии появится детская паста», – подчеркнула И. Скуратович.

«Было подготовлено более 60 образцов продукта! Проходило поэтапное слепое тестирование в фокус-группах на вкусовые качества, очищающее действие, длительность освежающего эффекта и другие составляющие характеристики качественного продукта. В итоге «в серию» вошли оптимальные работающие составы для четырех видов зубной пасты и двух ополаскивателей», - отметила начальник сектора научных исследований компании Людмила Чекунова.

Упаковка зубной пасты «32 жемчужины» получила новый современный дизайн. Однако на прилавках магазинов останется и привычная паста с этим названием.

«Огромное количество людей пользуются ею, и было бы несправедливо лишать их любимого средства гигиены», – пояснила И. Скуратович.

По оценкам MODUM, сегодня паста «32 жемчужины» занимает около 10% рынка. С выходом продукта с обновленной формулой это число намерены удвоить: выпуск запланирован на уровне свыше 2 млн упаковок в год. Стоимость этого товара входит в средний ценовой сегмент.

Продаваться новая паста будет, в первую очередь, в нашей стране. Однако в компании не исключают возможности экспорта новой пасты в сопредельные государства, у жителей которых наблюдаются схожие проблемы с зубами.

Компания «Модум» была создана в 1995 году. С 2000 года называется «Парфюмерно-косметическая фабрика „Модум — наша косметика“». Производит широкий ассортимент косметики и средств для ухода за полостью рта высокого качества (кремы, бальзамы, шампуни, подарочные наборы, зубные пасты, ополаскиватели).

На предприятии работает 194 человека. В 2018 году выручка компании составила 9,6 млн рублей. На сегодня «Модум — наша косметика» выпускает около 300 наименований продуктов, объединенных в 25 сериях.

Значительная часть продукции идет на экспорт – в Россию, Казахстан, Украину, страны Балтии и Германию. Также есть планы по выходу на рынки Канады и Китая.