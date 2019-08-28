ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
28.08.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДЕЛАМ ВС ПОДТВЕРДИЛА НАЛИЧИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ ООО «ЕВРОТОРГ»
16:13 28.08.2019

Постановлением Верховного суда Беларуси от 21 августа 2019 г. по делу №5-5/2019/969К решение Верховного суда №5-5/2019 от 4 июля 2019 г. оставлено без изменения, а кассационная жалоба ООО «Евроторг» – без удовлетворения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, обращаясь с заявлением в суд, ООО «Евроторг» просило признать недействительным решение МАРТ №186/37-2019 от 4 мая 2019 г., которым признан факт наличия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».

Судом в постановлении указано, что то обстоятельство, что в ходе проверки МАРТ не было установлено наличие прямых письменных доказательств, которыми ООО «Евроторг» «транслировал свои требования в адрес ООО «Широких», с учетом специфики спора по настоящему делу, не может быть принято как основание для отмены решения суда первой инстанции. В рассматриваемой ситуации суд оценивал все доказательства в совокупности, полномочия МАРТ, а также наличие нарушений законодательства МАРТ при принятии им оспариваемого решения.

Обжалуемое решение МАРТ принято после проверки заявления ООО «Широких», которое обратилось в МАРТ с просьбой о принятии мер по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и пресечении нарушения законодательства в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции в отношении ООО «Евроторг».

По результатам рассмотрения указанного заявления МАРТ признан факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Евроторг», выразившихся в транслировании через поставщиков требований о поднятии розничных цен в магазинах ООО «Широких», установлении «ценовой дистанции».
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.08.2019
валюта курс
EUR 2.3016
USD 2.0796
RUB 3.1234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.08.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3016 +0.0079
USD 2.0796 +0.0141
RUB 3.1234 +0.0088
все курсы архив

Курсы в банках
на 28.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3030 2.3100
USD 2.0770 2.0820
RUB 3.1120 3.1300
подробнее

Конвертация в банках
на 28.08.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1115
EUR/RUB 73.5000 74.4000
USD/RUB 66.5000 66.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте