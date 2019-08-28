Постановлением Верховного суда Беларуси от 21 августа 2019 г. по делу №5-5/2019/969К решение Верховного суда №5-5/2019 от 4 июля 2019 г. оставлено без изменения, а кассационная жалоба ООО «Евроторг» – без удовлетворения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли, обращаясь с заявлением в суд, ООО «Евроторг» просило признать недействительным решение МАРТ №186/37-2019 от 4 мая 2019 г., которым признан факт наличия нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».

Судом в постановлении указано, что то обстоятельство, что в ходе проверки МАРТ не было установлено наличие прямых письменных доказательств, которыми ООО «Евроторг» «транслировал свои требования в адрес ООО «Широких», с учетом специфики спора по настоящему делу, не может быть принято как основание для отмены решения суда первой инстанции. В рассматриваемой ситуации суд оценивал все доказательства в совокупности, полномочия МАРТ, а также наличие нарушений законодательства МАРТ при принятии им оспариваемого решения.

Обжалуемое решение МАРТ принято после проверки заявления ООО «Широких», которое обратилось в МАРТ с просьбой о принятии мер по противодействию монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции и пресечении нарушения законодательства в области противодействия монополистической деятельности и развития конкуренции в отношении ООО «Евроторг».

По результатам рассмотрения указанного заявления МАРТ признан факт наличия нарушения антимонопольного законодательства в части осуществления недобросовестной конкуренции в действиях ООО «Евроторг», выразившихся в транслировании через поставщиков требований о поднятии розничных цен в магазинах ООО «Широких», установлении «ценовой дистанции».