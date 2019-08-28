ГК «Детский мир», крупнейший в России розничный оператор торговли детскими товарами, входящий в Группу АФК «Система», открыло магазин в Могилеве (ул. Космонавтов, 2. ТЦ «ПерекрестОК центр»).

Как сообщает сайт компании, площадь магазина составляет около 1000 кв. м. Супермаркет стал пятым магазином в Беларуси и 700-м магазином в компании.

«ГК «Детский мир» активно развивает сеть магазинов не только в России, но и в странах СНГ: Казахстане и Беларуси. За последние четыре года сеть выросла более чем в два раза. Развитие ГК на рынке детских товаров остается для нас приоритетной задачей. За первое полугодие 2019 года компания «Детский мир» открыла в России еще 23 новых магазина сети. Всего за 2019 год мы планируем открыть не менее 90 магазинов. Открытие новых супермаркетов позволит большему числу наших покупателей приобрести все самое необходимое для детей. Особенно это актуально в преддверии нового учебного года. «Детский мир» стремится стать еще ближе и удобнее каждому нашему покупателю», – сказала начальник управления по внешним и внутренним коммуникациям Группы компаний «Детский мир» Надежда Киселева.

В сети «Детский мир» представлен широкий ассортимент товаров для детей от 0 до 12 лет: одежда и обувь, товары и питание для новорожденных, игрушки для мальчиков и девочек, товары для раннего и школьного развития детей и подростков.