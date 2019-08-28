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ЭКОНОМИКА РБ
ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРИГЛАШАЕТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА МАРШРУТ №1134-ТК «МАЛИНОВКА-4 – СТ.М. АКАДЕМИЯ НАУК»
14:51 28.08.2019
ГП «Столичный транспорт и связь» приглашает перевозчиков для выполнения перевозок пассажиров по городскому маршруту №1134-ТК «Малиновка-4 – ст.м. Академия Наук» по двум карточкам маршрута.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в организации, право выполнения автомобильных перевозок пассажиров по городскому маршруту №1134-ТК «Малиновка-4 – ст.м. Академия Наук» будет предоставлено на период организации и проведения конкурса, но не более чем на 3 месяца.
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