ЭКОНОМИКА РБ

ГП «СТОЛИЧНЫЙ ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ» ПРИГЛАШАЕТ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА МАРШРУТ №1134-ТК «МАЛИНОВКА-4 – СТ.М. АКАДЕМИЯ НАУК»

14:51 28.08.2019 ГП «Столичный транспорт и связь» приглашает перевозчиков для выполнения перевозок пассажиров по городскому маршруту №1134-ТК «Малиновка-4 – ст.м. Академия Наук» по двум карточкам маршрута. Как сообщили ЭКОПРЕСС в организации, право выполнения автомобильных перевозок пассажиров по городскому маршруту №1134-ТК «Малиновка-4 – ст.м. Академия Наук» будет предоставлено на период организации и проведения конкурса, но не более чем на 3 месяца.