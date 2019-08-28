Кировское УКП «Жилкомхоз» проводит мероприятия по подготовке надежной работы оборудования к работе в отопительный период.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в настоящий момент проделана необходимая работа по решению комплекса организационно-технических мероприятий: частично выполнены работы по проведению профилактики, ремонту и замены оборудования, трубопроводов тепловых сетей, тепловых пунктов, внутренних систем теплоснабжения зданий, поверка приборов учета и КИПа. Там, где это необходимо выполнен комплекс работ по ремонту строительных конструкций зданий и сооружений (утепление, ремонт кровли и т.д.). В соответствии с доведенным заданием созданы необходимые запасы топлива.

Согласно решению Могилевского облисполкома план по замене и строительству тепловых сетей на ПИ-трубу составляет 2,5 км. По состоянию на 20.09.2019 года при плане 2,2 км, заменено на 01.08.2019 г. 1,3 км, или 59,1%.

Для своевременного выявления слабых мест и проведения профилактических ремонтов тепловых сетей, специалистами Кировское УКП «Жилкомхоз» выполнены гидравлические испытания тепловых сетей протяженностью 50,7 км, или 100%.

Одним из основных источником обеспечения тепловой энергией в городе Кировске является котельная «Центральная». Котельная работала как на твердом топливе, так и на газообразном. Ранее в работе находился один твердотопливный котел на дровах и пять газовых котлов, два из которых ‒ в резерве.

В настоящее время согласно плану мероприятий на 2019 год по Кировскому УКП «Жилкомхоз» проводятся завершающие работы по реконструкции котельной «Центральная» с установкой двух высокоэффективных котлов на местных видах топлива суммарной мощностью 1,5 МВт. При замене котлов с низким КПД на высокоэкономичные котлы экономический эффект достигается за счет снижения потребления топлива при более эффективном процессе его сжигания для получения тепловой энергии.

Планируется установить два водогрейных котла ‒ котел CH 90 Compact мощностью 900 кВт и котел CH 70 Compact мощность 700 кВт с механизированной загрузкой, работающих на древесных отходах. КПД новых котлов при влажности топлива до 45% достигает 84%. Годовой экономический эффект от проведения реконструкции состоит в увеличении использования местных видов топлива на 81,7 т у.т. (около 1 тыс. м3 щепы). Срок окупаемости проекта 7,9 года. Общий объем финансирования – 291,1 тыс. руб., из которых около половины затрат на внедрение мероприятия было выделено в 2018 году из республиканского бюджета.