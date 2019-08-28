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ЭКОНОМИКА РБ


НА ЧЕМПИОНАТЕ WORLDSKILLS INTERNATIONAL СБОРНАЯ БЕЛАРУСИ ЗАВОЕВАЛА ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ
14:02 28.08.2019

На 45-м чемпионате сборная Беларуси показала лучший результат за всю историю выступлений на соревнованиях WorldSkills, которые проходили с 22 по 27 августа в Казани. Об этом заявил ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский, Комментируя результаты состязаний.

"Беларусь улучшила позиции в общекомандном зачете и заняла 15 место. Прогресс есть - в этом большая заслуга наших экспертов. С каждым годом задания усложняются, уменьшается время на их выполнение, появляются более сложные технические решения, а наши специалисты наращивают опыт и развиваются. Это очень важно, поскольку они являются педагогами и мастерами производственного обучения. Не меньшую роль играет и мотивация самих конкурсантов развивать свои навыки и достигать результатов. Позитивно повлияли на наши успехи и зарубежные стажировки, и обмен опытом», - сказал он.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, белорусская сборная выступала в 30 компетенциях, в их числе технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях в направлении Future Skills - квантовые технологии, промышленный дизайн и технологии информационного моделирования зданий (BIM).

За звание лучших мастеров в 56 компетенциях боролись более 1,3 тысяч конкурсантов из 63 стран. За высшее профессиональное мастерство белорусские участники награждены четырьмя медалями в компетенциях "Парикмахерское искусство", "Веб-технологии", "Информационные и кабельные сети", "Технологии моды".

Лидером в общекомандном зачете среди стран участниц WorldSkills стал Китай, на второй позиции расположилась Россия, на третьей - Республика Корея.
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