После масштабной реконструкции пропускная способность пункта пропуска «Урбаны» на границе с Латвией увеличится почти в четыре раза - до 1000 автомобилей в сутки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете, уже сегодня пункт пропуска реконструирован на 60%. Инфраструктура пункта пропуска модернизируется без его закрытия, все службы работают в штатном режиме.

В настоящее время введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс, в активной стадии строительства служебно-производственное здание, здания служб санитарного, ветеринарного и фитоконтроля, пункта весогабаритного контроля, модули оформления транспортных средств.

В рамках реконструкции также расширяется проезжая часть между сопредельными пунктами пропуска до трех полос движения в каждом направлении, строятся пешеходные дорожки, устанавливается современный инспекционно-досмотровый комплекс.

Реконструкция пункта пропуска реализуется за счет средств ГТК и средств ЕС в рамках Программы трансграничного сотрудничества «Латвия – Литва – Беларусь» на 2014-2020 гг.

Второй пусковой комплекс планируется ввести в эксплуатацию в ноябре 2019 г., а в целом завершить реконструкцию в декабре 2020 года.