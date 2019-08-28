357,4 млн. рублей заплатили в бюджет плательщики Могилева за 7 месяцев 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Могилевской области, крупнейшими плательщиками Могилева являются: РУП «Могилевэнерго», Могилевский филиал РУП «Белтелеком», ОАО «Могилевский завод лифтового машиностроения», филиал ООО «Евроторг» в г. Могилеве, РУП «Могилевоблгаз». Доля их поступлений в бюджете города составила 23,8%, или 85 млн. рублей.

Всего за январь-июль 2019 г. плательщики Могилева уплатили в бюджет 357,4 млн. рублей, или 46,1% от общих поступлений в бюджет области. По сравнению с прошлым годом уровень доходов бюджета города увеличился на 7,3%, или на 24,3 млн. рублей в фактическом исчислении.

Наибольшие суммы занимают поступления подоходного налога с физических лиц – 110,2 млн. рублей (30,8%), налога на добавленную стоимость – 90,4 млн. рублей (25,3%), налога на прибыль – 40,3 млн. рублей (11,3%), налога при упрощенной системе налогообложения – 18,2 млн. рублей (5,1%).

При этом 72,5% поступлений обеспечено плательщиками Ленинского района, 27,4% – Октябрьского района.