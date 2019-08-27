29 августа 2019 года на базе Шкловского льнозавода (Могилевская область, поле Шкловского льнозавода, район деревень Поповка, Тросно) состоится презентация первого отечественного комплекса специализированных машин для механизации процессов уборки льна.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, во время демонстрации полного цикла уборки льна будет задействовано четыре необходимые для этого машины, разработанные учеными РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства». Техника произведена на белорусских предприятиях с уровнем локализации порядка 80-90%.

Расчетная экономия финансовых средств при использовании отечественного технологического комплекса льноуборочных машин на недостающий объем от технологической потребности составляет порядка 69 700 000 рублей ($33 890 900).

По информации Сергея Лойко, руководителя лаборатории механизации возделывания и уборки льна РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства», в которой разработаны представляемые образцы техники, «цепочка технологических операций по уборке льна будет полностью закрываться нашими новыми разработками».