Мониторинг, проведенный Комитетом государственного контроля Гомельской области на производственном унитарном предприятии «Калинковичский молочный комбинат», выявил факты безответственного отношения к своим должностным обязанностям руководителя и специалистов предприятия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, в 2018 году молочный комбинат приобрел у коммерческой структуры более 400 наименований товаров (от запасных частей и комплектующих к собственному оборудованию до расходных материалов к доильному оборудованию, эксплуатируемому сельхозорганизациями) на общую сумму около 1,5 млн. рублей. При этом должностные лица предприятия формально отнеслись к изучению конъюнктуры рынка, не провели конкурентные процедуры закупки.

Более того, реализованные молочному комбинату товары коммерческая фирма закупала у других посредников. Как результат, сформированные цепочкой посредников цены на товары, поставленные молочному комбинату, почти вдвое превышали цены производителей. Например, компрессоры, электродвигатели, приводы, пульсаторы обошлись в 1,6-1,9 раза дороже, чем при закупке у первых импортеров.

Некоторые товары, приобретенные через посреднические структуры, Калинковичский молочный комбинат продавал хозяйствам области, которые соответственно также несли неоправданные расходы. В частности, продукция ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» систематически приобреталась комбинатом через посредников по ценам, в 1,7 раза превышающим отпускные цены производителя, и впоследствии реализовывалась сельхозорганизациям региона.

В результате использования посреднических схем закупок товаров ПУП «Калинковичский молочный комбинат» в 2018 году понесло дополнительные расходы в размере около 0,5 млн. рублей. Это отрицательно отразилось на финансовых результатах его работы и нанесло ущерб экономическим интересам ряда сельхозорганизаций Гомельской области.

Руководитель молочного комбината и главные специалисты, участвовавшие в организации закупок через посредников, уволены. Материалы контрольно-аналитических мероприятий направлены в органы финансовых расследований.