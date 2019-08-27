Брестский областной онкологический диспансер подтвердил соответствие системы управления качеством оказания специализированной медицинской помощи международному стандарту СТБ ISO 9001-2015.

Как сообщает сайт Минздрава, учреждению вручен сертификат соответствия на русском и английском языках.

«В процессе подготовки к аудиту мы проанализировали деятельность всех подразделений, тщательно проработали все процессы управления документооборотом и персоналом, провели большую работу по корректировке несоответствий», – прокомментировал главный врач диспансера Руслан Лукьяновский

Структура учреждения сегодня представлена поликлиникой на 250 посещений в смену и стационаром на 373 койки, в котором развернуто 6 онкологических хирургических отделений, радиологическое, химиотерапевтическое и отделение анестезиологии и реанимации с операционным блоком. В диспансере лечатся все онкопациенты Брестского региона, получают лучевую терапию пациенты из Гродненской области.

«На диспансерном учете состоит 41 тысяча онкологических пациентов. В среднем за год в стационаре пролечиваем порядка 10 тысяч человек. Количество посещений в поликлинику в прошлом году превысило 98 тысяч», – сообщил руководитель диспансера.

Ежегодно на амбулаторный прием обращается более 160 иностранных граждан (765 посещений). В стационаре диспансера за прошлый год пролечено 138 жителей других государств, в основном из России, Украины, Казахстана.

По мнению Руслана Лукьяновского, наличие сертификата соответствия международному стандарту СТБ ISO 9001-2015 расширит в том числе экспортные возможности учреждения.