ОАО «Моготекс» примет участие в выставке «Безопасность и Охрана труда-2019» («БиОТ-2019»), которая пройдет с 10 по 13 декабря 2019 года в Москве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», на выставке посетителям будут представлены последние достижения ведущего белорусского производителя ОАО «Моготекс».

Выставка «БиОТ» ежегодно с 2011 года проходит в Москве на ВДНХ и представляет интерес для руководителей российских компаний, специалистов по безопасности федеральных и региональных органов власти, центров охраны труда, научно-исследовательских институтов, профсоюзных лидеров, служб снабжения СИЗ, а также конечных потребителей СИЗ.

За 20 с лишним лет проведения выставка, не имеющая аналогов в России и ближнем зарубежье, стала важным инструментом формирования российского рынка средств индивидуальной защиты и объединила на своей экспозиции все ведущие российские предприятия и иностранные компании из различных стран мира.

БИОТ — это 13000 кв. м, более 300 экспонентов, включая зарубежные фирмы и компании из 20 стран мира, почти 20000 посетителей-специалистов.

Выставка проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Российского Союза Промышленников и Предпринимателей и при поддержке Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости (РОСТРУД), Европейской Федерации безопасности и Союза выставок и ярмарок.