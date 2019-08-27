Министерство юстиции запустило новый проект, направленный на максимально оперативное информирование должников о наличии задолженности, – СМС-рассылка на номера телефонов граждан, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, активное использование информационных и телекоммуникационных технологий является одним из приоритетных направлений в деятельности органов принудительного исполнения. Использование мобильной связи направлено, прежде всего, на эффективное информирование должников о существующей задолженности с целью ее своевременного погашения.

Сообщения высылаются централизовано с помощью автоматизированной информационной системы органов принудительного исполнения абонентам сотовых операторов «А1» и «МТС».

После возбуждения исполнительного производства должнику направляется следующее сообщение: «Возбуждено исполн. пр-во, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)» либо «У Вас задолженность, см. Реестр задолженностей (minjust.gov.by)».

При переходе по ссылке, указанной в сообщении, гражданин может получить в онлайн-режиме справочную информацию о задолженности по исполнительным документам с помощью размещенного на портале Министерства юстиции Республики Беларусь реестра задолженностей по исполнительным документам.

Кроме того, после получения СМС-сообщения уточняющую информацию о наличии задолженности можно получить, обратившись в справочно-информационную службу «Контакт-центр системы органов принудительного исполнения». Операторы Контакт-центра предоставляют обратившимся гражданам справочную информацию в пределах компетенции органов принудительного исполнения (Контакт-центр работает с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по телефонам +375 (17) 200-67-78, +375 (44) 529-20-00).

Задолженность в рамках исполнительного производства может быть оплачена посредством ЕРИП.

«Новый метод извещения направлен на своевременное и оперативное информирование должника о наличии задолженности, что в совокупности с созданными удобными и мобильными способами ее оплаты позволит исполнять свои обязательства без необходимости посещения отдела принудительного исполнения и непосредственного общения с судебным исполнителем», - отметили в ведомстве.